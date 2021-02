Overlevingskansen vijf jaar na kankerdiagnose in 50 jaar gestegen van 40 naar bijna 70 procent

"In de afgelopen vijftig jaar heeft het onderzoek naar de mechanismen, de ontwikkeling en de behandeling van kanker ontzettend veel vooruitgang geboekt", zegt de Stichting tegen Kanker. "Bovendien dragen programma's voor vroegtijdige opsporing in combinatie met betere behandelingen, jaar na jaar bij tot de verlaging van het vroegtijdige sterftecijfer."

Toch hoopt de Stichting tegen Kanker dat de inspanningen verder opgedreven kunnen worden. "België speelt in de Champions League van kankeronderzoek. We hebben dankzij onderzoek geleerd wat de mechanismen zijn die aan de basis liggen van kanker alsook van de groei, uitbreidingen en uitzaaiingen van kankercellen", zegt professor Eric Van Cutsem, de voorzitter van Stichting tegen Kanker. "We hebben al veel vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we blijvend de steun nodig om te kunnen blijven investeren in innovatieve en creatieve onderzoeksprojecten."