OPROEP. Laat jij je vaccineren zodra het kan?

Pfizer hoopt goedkeu­ring voor coronavac­cin eind november aan te vragen in VS

16 oktober Het Amerikaanse Pfizer hoopt tegen eind november in de Verenigde Staten via een noodprocedure de versnelde goedkeuring te kunnen aanvragen voor het coronavaccin dat het samen met het Duitse BioNtech ontwikkelt. Dat zegt Pfizer-topman Albert Bourla in een open brief op de website van het bedrijf.