Opnieuw controle in Brussels ziekenhuis rond statuut van stagiair-artsen

"De controle werd uitgevoerd door de dienst Toezicht op de Sociale Wetten in samenwerking met de Computer Crime Unit van de federale politie. Ook de magistraat belast met de zaak bij het Brusselse arbeidsauditoriaat nam deel aan de controle. Er werden honderden gegevens in beslag genomen, die geanalyseerd zullen worden. In eerste instantie, en onder voorbehoud van de analyse, lijkt het erop dat er onregelmatigheden te betreuren zijn", aldus het arbeidsauditoraat.

Burn-out in de zorg. Verpleegkundige getuigt: "De ultieme trigger was dat we dit jaar zelfs geen onnozele speculaas meer kregen op Sinterklaas. We kregen helemaal niks”

In juni 2021 vonden al tientallen controles plaats in ziekenhuizen in verschillende provincies. Aanleiding waren de veelvoudige, ernstige klachten over de arbeidsomstandigheden van de artsen in opleiding. Die gingen vooral over het feit dat de stagiair-artsen veel te veel uren per week moesten werken, wat een enorme impact kan hebben op de gezondheid van de artsen en indirect ook van hun patiënten.