Opiatenschandaal VS: eigenaars farmabedrijf Purdue krijgen immuniteit tegen verdere vervolging

"Paul draait zich om in zijn graf"

28 augustus Johnson & Johnson, de multinational waartoe Janssen Pharmaceutica behoort, is in de VS veroordeeld tot 515 miljoen euro boete na de dood van duizenden mensen die verslaafd waren aan de zware pijnstiller fentanyl. Die werd in 1960 uitgevonden door de Vlaamse farmapionier Paul Janssen. "Oei, oei, mocht hij horen dat zijn middel voor een ramp heeft gezorgd, hij zou zich omdraaien in zijn graf", zegt zijn weduwe.