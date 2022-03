Opheffen van coronamaatregelen speelt boostercampagne parten

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

In België zijn momenteel 9.101.883 mensen volledig gevaccineerd, of 79 procent van de bevolking. Van hen lieten 7.058.787 mensen of 61 procent ook al een boosterprik zetten. "De booster haalt inderdaad nog niet dezelfde percentages als de primovaccinatie. Wat ons zeker parten speelt, is het opheffen van de coronamaatregelen en dan vooral het stopzetten van het gebruik van het CST, nu we in code geel zijn beland", zegt Ramaekers.