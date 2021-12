Oorzaak van zeldzame bloedstolsels na inenting met AstraZeneca-vaccin waarschijnlijk gevonden

Onderzoekers van AstraZeneca sloten zich aan bij de Britse en Amerikaanse wetenschappers. Een woordvoerder van de farmaceut legt aan de BBC uit dat de kans op de bloedstolsels groter is na besmetting met het coronavirus dan na een vaccinatie. Het is echter nog altijd niet helemaal duidelijk waarom de bijwerking in sommige gevallen optreedt.

Bloedbaan

Het AstraZeneca-vaccin, dat bestaat uit genetisch materiaal en een algemeen verkoudheidsvirus, wordt normaliter geïnjecteerd in een spier, maar soms komt een deel van het middel in de bloedbaan terecht. Dan is er een kans dat het een bepaald eiwit in het bloed aantrekt, wat in zeldzame gevallen zorgt voor een reactie van het immuunsysteem. Die reactie zorgt ervoor dat antistoffen het geïnjecteerde verkoudheidsvirus aanvallen, wat kan leiden tot de bloedstolsels.