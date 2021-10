Oorzaak van progressie ziekte van Alzheimer in hersenen ontdekt

Coronavac­cin Pfizer 90 procent effectief bij kinderen van 5 tot 11 jaar

Het vaccin tegen COVID-19 van Pfizer/BioNTech is 90,7 procent effectief in het voorkomen van symptomatische vormen van de ziekte bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Dat heeft het geneesmiddelenbedrijf gemeld in een document dat het indiende bij de aanvraag tot goedkeuring in die leeftijdsgroep in de Verenigde Staten.

22 oktober