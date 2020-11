Ook Moderna wil nog deze maand effectiviteit van coronavaccin aantonen

Pfizer maakte maandag bekend dat hun Covid-19-vaccin een effectiviteit van meer dan 90 procent haalt. Dat is een pak beter dan de vereiste vijftig procent, en is zelfs enorm hoog voor een vaccin. Het middel dat Moderna aan het ontwikkelen is, is gelijkaardig aan dat van Pfizer, dat samenwerkte met het Duitse BioNTech. Het gaat in beide gevallen om een vaccin van het genetische type. Dat betekent dat het vaccin genetisch materiaal van het coronavirus (mRNA) bevat waarin de ‘bouwinstructies’ zitten om de kenmerkende uitsteeksels (spike-eiwitten) ervan aan te maken. Bedoeling is dat ons immuunsysteem die spike-eiwitten leert herkennen, zodat het bij een eventuele échte besmetting met het SARS-CoV-2-virus meteen in actie kan schieten.

Moderna heeft een klinische studie lopen met 30.000 proefpersonen. De helft van hen kregen een placebo toegediend, de andere helft het kandidaat-vaccin. Ongeveer 53 deelnemers zijn nu besmet geraakt met Covid-19, het minimumaantal dat vereist was door het Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ voor een eventuele goedkeuring van het kandidaat-vaccin. Onafhankelijke wetenschappers moeten nu nagaan wie van de zieke testpersonen het placebo (een zoutoplossing) dan wel het vaccin kregen ingespoten. Hoe hoger het aantal personen is dat een placebo kreeg, hoe hoger de doeltreffendheid van het vaccin wordt ingeschat. Volgens Moderna zullen de resultaten voor het einde van de maand bekend zijn. Tegen dan zal het aantal besmette testpersonen ongetwijfeld ook gestegen zijn, nu de VS geplaagd wordt door een grote golf aan infecties.

Viroloog Anthony Fauci zei aan de Financial Times dat de resultaten van Pfizer niet alleen beter dan verwacht waren, maar ook goed nieuws zijn voor Moderna. “Moderna gebruikt bijna identiek mRNA. We hopen dat we bij Moderna een soortgelijk resultaat zullen zien. In dat geval zullen we twee vaccins hebben. Het zou mij echt verbazen als we geen hoge effectiviteitsgraad zouden zien. Misschien geen 95 procent, maar toch ergens in die buurt: 90 of 96 of 89. Daar ben ik vrij zeker van.”

Volledig scherm © REUTERS