Ook kerngezonde dertigers halen toch maar beter een prik

Onderzoek bewijst: mensen met pollenal­ler­gie zoeken beter wel de natuur op

3 mei Mensen met een pollenallergie trekken beter wel de natuur in. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Nu hebben veel allergische mensen juist de neiging om binnen te blijven, om zo extra last te vermijden. Volgens de onderzoekers is bij het buitengaan vooral belangrijk om allergene boomsoorten en een grote concentratie aan stuifmeel en luchtvervuiling te vermijden.