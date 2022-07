Onze koortsblazen gaan terug tot het Bronzen Tijdperk, blijkt uit Britse studie

Het team heeft naar eigen zeggen als eerste oude genomen van het virus ontdekt en de volgorde ervan blootgelegd. Tot nu toe ging genetische data voor herpes maar terug tot 1925, maar de wetenschappers ontdekten via DNA-onderzoek vier monsters in menselijke resten die tot 1.000 jaar oud zijn. Via de monsters konden ze een tijdlijn construeren van de vermoedelijke evolutie van het virus.

Kussen verboden

“Elke primaatsoort heeft een vorm van herpes, dus we gaan ervan uit dat het virus onder ons is sinds onze eigen soort vertrokken is uit Afrika”, zegt onderzoeker Christiana Scheib. “Er is echter 5.000 jaar geleden iets gebeurd waardoor één variant van herpes alle andere kon overtroeven, mogelijk een stijging in het aantal transmissies, die in verband gebracht kan worden met kussen.”