Ongezien: experimenteel kankermedicijn doet tumoren afnemen bij elke proefpersoon in kleine studie

Een nieuwe klinische studie rond de behandeling van rectumkanker of endeldarmkanker heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Voor het onderzoek werden 12 kankerpatiënten behandeld met het geneesmiddel ‘dostarlimab’, dat wordt verkocht onder de naam ‘Jemperli’. Als gevolg van de behandeling namen de tumoren bij alle proefpersonen af. “Het is ongezien. Ik denk dat elke oncoloog hiervan droomt”, reageert onderzoeker Andrea Cercek.

Het medicijn dat de proefpersonen toegediend kregen, genaamd ‘dostarlimab’, is een immunotherapie-geneesmiddel dat normaal gezien gebruikt wordt bij de behandeling van baarmoederkanker. Voor deze studie wilden de onderzoekers echter nagaan of het middel ook doeltreffend zou zijn tegen endeldarmkanker. En dat is volgens de eerste resultaten het geval. Zo was er sprake van een succesvolle tumorafname bij elke proefpatiënt. “Ik geloof dat dit de eerste keer is dat zoiets gebeurt in de geschiedenis van kankeronderzoek”, zegt medisch oncoloog en hoofdonderzoeker Luis Diaz van het Amerikaanse medische center ‘Memorial Sloan Kettering Cancer Center’ (MSK).

Hoewel het onderzoek nog loopt, zijn de positieve effecten tot nu toe bij 12 patiënten waargenomen. De personen hadden allemaal tumoren met genetische mutaties, die voorkomen bij een subgroep van ongeveer 5 tot 10 procent van de patiënten met rectumkanker. Patiënten met dergelijke mutaties reageren over het algemeen minder goed op chemotherapie en bestraling, waardoor de tumoren in de meeste gevallen operatief moeten worden verwijderd.

Wat is endeldarmkanker?



Er wordt gesproken van rectale kanker of endeldarmkanker als er een kwaadaardige tumor in de laatste 15 centimeter van de dikke darm (vanaf de anus) zit.



De kans op endeldarmkanker neemt toe met de leeftijd, al spelen meerdere factoren een rol. Zo zijn omgevingsfactoren erg belangrijk. Een gezonde levensstijl en gezonde voeding kunnen het risico op alle vormen van darmkanker, en dus ook op endeldarmkanker, bijvoorbeeld verkleinen.

Genetische mutaties

“De standaardbehandeling voor rectumkanker met operaties, bestraling en chemotherapie kan bijzonder zwaar zijn voor mensen vanwege de plaats van de tumor”, legt oncoloog Cercek uit. “Ze kunnen last hebben van darm- en blaasfunctiestoornissen, incontinentie, onvruchtbaarheid, seksuele disfunctie, enzovoort”, klinkt het.

Om die reden zochten de wetenschappers naar een alternatief. De genetische mutaties van de tumoren, die ‘MMRd’-mutaties worden genoemd, kunnen kankercellen kwetsbaarder maken voor immuunreacties, vooral wanneer die reacties worden versterkt door een immunotherapie-middel zoals dostarlimab. “Wanneer de mutaties zich in de tumor ophopen, stimuleren ze het immuunsysteem om de door mutaties geteisterde kankercellen aan te vallen”, weet Diaz. De artsen testten het middel bijgevolg uit als eerste behandelingsoptie. “Het uitzonderlijke was dat de tumoren gewoon volledig verdwenen”, zegt Cercek enthousiast.

Kankervrij

De kankerpatiënten kregen het geneesmiddel om de drie weken, gedurende zes maanden toegediend. Indien de tumoren zouden terugkeren, stond voor een andere behandeling (bestraling, chemo of operatie) gepland. Dat was echter niet nodig. Na zes maanden vertoonden alle 12 patiënten beterschap en werden er via MRI-scans, PET-scans en allerlei andere tests geen tumorsporen meer gevonden. “Dr. Cercek vertelde me dat een team van artsen mijn tests had onderzocht”, vertelt Sascha Roth, de eerste patiënt die zich voor de proef had ingeschreven. “Omdat ze geen tekenen van kanker konden vinden, zei de dokter dat ik geen bestralingstherapie moest ondergaan.”

Ongeveer driekwart van de patiënten ondervond bijwerkingen, waaronder huiduitslag, jeuk, vermoeidheid en misselijkheid, maar bij niemand is de kanker tot nu toe teruggekomen. De gemiddelde opvolging bedraagt één jaar en sommige patiënten, zoals Roth, zijn al twee jaar kankervrij.

Nieuw soort kankertherapie

Het onderzoek loopt nog en de resultaten zijn dus nog niet definitief. Voor de studie zullen in totaal ongeveer 30 patiënten worden behandeld, al onderlijnen de wetenschappers wel dat er nog veel meer onderzoek nodig is bij bredere groepen patiënten. “Tot die tijd moeten we de huidige resultaten zowel met optimisme als met voorzichtigheid bekijken”, zegt oncoloog Hanna K. Sanoff van de Universiteit van North Carolina, die een review over de bevindingen heeft geschreven. “Of de resultaten van deze kleine studie generaliseerbaar zijn naar een bredere populatie van patiënten met rectumkanker is niet bekend”, klinkt het.

Toch is de studie veelbelovend in de ontwikkeling van een nieuw soort kankertherapie. “De onderzoekers hebben een vroege glimp laten zien van een revolutionaire verschuiving in de behandeling”, aldus Sanoff.

De wetenschappers gaan nu na of het middel ook patiënten zou kunnen helpen met andere tumoren die MMRd-mutaties hebben, zoals sommige soorten maag-, prostaat- en pancreaskanker.