Ongeveer 190 gevallen van ‘onbekende’ hepatitis ontdekt wereldwijd: nu ook in Azië en Canada opgedoken

“Er zijn na de ontdekking van meer dan 100 gevallen begin april in het VK in tien landen van de EU en de EER (Europese Economische Ruimte, red.) gevallen opgedoken, maar ook in de Verenigde Staten en Israël”, zei ECDC-directeur Andrea Ammon op een persconferentie in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Volgens de Britse krant ‘The Guardian’ is op 21 april ook een geval ontdekt in Japan, en worden verschillende meldingen van ernstige acute hepatitis van onbekende oorsprong onderzocht in Canada.