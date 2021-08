Onderzoek: zonder vaccin twee keer meer kans op herbesmetting

Delen per e-mail

Het onderzoek toont aan dat vaccineren ook zinvol is voor mensen die eerder al besmet raakten met het virus, zo klinkt het. “Als je eerder al COVID-19 hebt gehad, laat je alstublieft vaccineren”, zegt CDC-directeur Rochelle Walensky. “Je laten vaccineren is de beste manier om jezelf en de mensen in je omgeving te beschermen, zeker nu de besmettelijkere deltavariant zich verspreidt.”

Het onderzoek werd overigens wel uitgevoerd voor de opgang van de deltavariant, die intussen de dominante virusstam is geworden in de VS.

De Amerikaanse gezondheidsdienst baseerde zich voor de studie op de gegevens van 246 volwassenen uit Kentucky, die in mei en juni dit jaar voor een tweede keer besmet waren geraakt, na een eerste besmetting in 2020. Ze werden vergeleken met een controlegroep van 492 mensen. Bij de niet-gevaccineerde mensen bleek het risico op herbesmetting 2,34 keer hoger te liggen dan bij mensen die wel waren ingeënt met een coronavaccin van Pfizer, Moderna of Johnson & Johnson. De aanvullende bescherming die het vaccin biedt, werkt beter dan enkel de ‘natuurlijke’ protectie die een coronabesmetting genereert, aldus het onderzoek.

