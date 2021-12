Onderzoek: zelftest onbetrouwbaar voor wie geen symptomen heeft

Leger zet opnieuw militairen in om rust- en ziekenhui­zen te ondersteu­nen

In verschillende zorginstellingen moeten opnieuw ­militairen worden ingezet om steun te bieden aan het personeel. Dat is onder ­andere het geval in het ­Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, zo melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

17 november