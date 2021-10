Onderzoek naar coronavaccin van Frans-Oostenrijks bedrijf Valneva levert veelbelovende resultaten op

Regering mikt ziekte­brief­je in vuilnisbak: “Besparing van tientallen miljoenen euro’s”

5 oktober De federale regering heeft plannen om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor wie slechts een paar dagen ziek is. Of het om één, twee of drie dagen gaat, is nog voer voor discussie, schrijft De Morgen vandaag.