Onderzoek: Janssen-vaccin effectief tegen deltavariant, ook zónder tweede prik

Een enkele dosis van het Janssen-vaccin is voldoende om een robuuste bescherming te bieden tegen zware symptomen of overlijden als gevolg van de deltavariant van het coronavirus. Dat suggereren gegevens van een nieuw medisch onderzoek dat werd uitgevoerd in Zuid-Afrika.

De data zijn relevant, omdat het de eerste keer is dat de effectiviteit van het vaccin wordt getest buiten een laboratorium. In België hebben tot nu toe bijna 330.000 inwoners het vaccin van Janssen gekregen. Bovendien is de meer besmettelijke deltavariant inmiddels verantwoordelijk voor 94,6 procent van alle nieuwe infecties in ons land.

Voor de studie werden 500.000 zorgwerkers in Zuid-Afrika vier maanden lang gevolgd na inenting met het vaccin van Janssen. Dit vaccin, ook bekend onder de naam Johnson & Johnson bestaat in tegenstelling tot andere coronavaccins slechts uit één dosis. Omdat studies in laboratoria tot nu toe gemengde resultaten lieten zien over de vermeende effectiviteit van het Janssen-vaccin, wordt momenteel ook onderzoek gedaan of een herhaalprik eventueel meer bescherming biedt. Die resultaten zijn echter nog niet bekend.

De onderzoeksresultaten

De resultaten van de Zuid-Afrikaanse studie stemmen echter hoopvol. Daaruit blijkt namelijk dat een monodosis van Janssen 95 procent effectief is tegen overlijden en 71 procent effectief tegen een ziekenhuisopname na besmetting met de deltavariant. In het geval van de betavariant (voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika) bleek het middel wel iets minder effectief. “We geloven dat het vaccin doet waarvoor het ontwikkeld is: het voorkomt hospitalisatie en opnames op intensieve zorgen”, stelt Dr. Linda-Gail Bekker, medeverantwoordelijke voor de studie.

Zorgwerkers die na inenting met het vaccin tóch besmet raakten met het virus, had in 96 procent van de gevallen hoogstens last van milde symptomen. 0,05 procent van de ingeënte zorgwerkers werd zwaar ziek of overleed als gevolg van het longvirus.

Bijwerkingen

Bij twee zorgwerkers uit het onderzoek werd na vaccinatie bovendien trombose vastgesteld, maar zij herstelden volledig. In België werd eind mei gestopt met de toediening van het vaccin aan personen jonger dan 41 jaar. Dat besluit werd genomen nadat een vrouw van 40 jaar overleed aan de zeldzame bijwerking van een ernstige trombose in combinatie met verlaagde bloedplaatjes.

Eind juli waarschuwde de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA nog voor een zeldzame zenuwaandoening als bijwerking van het Janssen-vaccin. En ook begin augustus maakte de EMA twee nieuwe bijwerkingen van het vaccin bekend. Desondanks benadrukken experts dat de voordelen van vaccinatie met het middel zeker opwegen tegen de risico's van een besmetting met het coronavirus.

