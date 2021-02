Ondanks negatief imago is AstraZeneca-vaccin bijna zo effectief als concurrenten (én stukken goedkoper en makkelijk te bewaren)

Wanneer mogen we versoepe­len? “In april kan het voorzich­tig, in mei helemaal veilig”

20:14 Een inzicht in de machinekamer van de wetenschap, noemde premier Alexander De Croo (Open Vld) de onverwachte persconferentie van vanmiddag. De voorspellingen tonen dat het onverstandig is om voor mei alle remmen los te gooien, maar dat wil niet zeggen dat er in april of zelfs in maart geen kleine versoepelingen mogelijk zijn. Wat er dan precies wanneer kan? Viroloog Steven Van Gucht legt het uit.