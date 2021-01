Nu Pfizer minder levert dan beloofd: loopt de vaccinatiecampagne vertraging op? Wie komt in de ziekenhuizen eerst aan de beurt? En halen we eind juni, zoals Jambon aankondigde?

Laatste­jaars­leer­lin­gen roken en drinken opnieuw meer

15 januari Het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar dat rookt of alcohol gebruikt, is in het schooljaar 2018-2019 niet verder gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bij 7.500 leerlingen. “Geen reden tot bezorgdheid, wel tot alertheid en blijvende monitoring”, zegt de organisatie.