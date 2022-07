Novavax-vaccin krijgt groen licht in de VS

Steven Van Gucht: “Relatief beperkte belasting ziekenhui­zen, maar stijging uitbraken en overlij­dens in wzc's”

De besmettingen en ziekenhuisopnames door het coronavirus blijven stijgen aan ongeveer hetzelfde tempo, zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag in het Bulletin Volksgezondheid. “De belasting van de ziekenhuizen blijft relatief beperkt, maar ondertussen zien we wel een stijging van het aantal uitbraken en overlijdens in de woonzorgcentra, vooral in Wallonië en Brussel.”

