Nooit zin om te sporten? Mogelijk ligt het aan je darmen

Omikronva­ri­ant XBB.1.5 over één tot twee maanden dominant in Europa

Omikronsubvariant XBB.1.5 zal over één tot twee maanden dominant zijn in Europa. Dat verwacht het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Momenteel verspreidt de variant van het coronavirus zich in sneltempo in de Verenigde Staten.

13 januari