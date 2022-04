Nieuwe variant van dodelijk Hendra-virus ontdekt bij vliegende vossen

In de urine van Australische vleermuizen en vliegende vossen is een nieuwe variant van het Hendra-virus, een dodelijk virus dat door vleermuizen wordt overgedragen, ontdekt, dat blijkt uit een nieuwe studie. Het virus is voornamelijk gevaarlijk voor paarden, maar ook voor mensen. De studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift ‘Emerging Infectious Diseases’, suggereert nu dat de nieuwe variant het potentiële geografische risico vergroot en dat vliegende vossen als verspreiders kunnen fungeren.

Het Hendra-virus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een opkomende infectieziekte die voornamelijk paarden treft. Ook mensen kunnen door de infectie getroffen worden, maar dit gebeurt slechts zelden. In beide gevallen kan de infectie wel een ernstige ziekte veroorzaken, die in extreme gevallen tot de dood leidt. Momenteel is het Hendra-virus beperkt tot Australië, waar de uitbraken zich vooral hebben voorgedaan rond Brisbane en het oosten van Queensland.

De symptomen van het virus variëren, van klassieke griepachtige symptomen tot fatale ademhalingsproblemen en neurologische aandoeningen. De meest doeltreffende methode die momenteel beschikbaar is om het Hendra-virus te bestrijden, is een dierenvaccin om de verspreiding via paarden en zo de overdracht op mensen te voorkomen.

Nieuwe variant

In het recentste onderzoek, dat werd uitgevoerd door een samenwerking van wetenschappers van verschillende instellingen in heel Australië, werd gekeken naar de verspreiding van een nieuwe variant van het Hendra-virus bij één enkel paard in New South Wales. Het paard overleed, terwijl het wel negatief testte op het virus. Een test die was aangepast voor de nieuwe variant, HeV-g2 genaamd, leverde wel een positief testresultaat op. Urinemonsters van grijskopvliegende vossen werden vergeleken met de nieuwe variant. Onderzoekers stelden daarbij een overeenkomst van 99 procent vast.

Gedurende vier jaar verzamelden onderzoekers urinemonsters van vliegende vossen door een laken onder de slaapplaatsen van de dieren in Queensland te leggen. In totaal werden meer dan 4.500 gepoolde urinemonsters verzameld en nog eens 1.674 monsters van individuele vleermuizen tijdens vangstsessies. Op die manier konden ze de aanwezigheid van het Hendra-virus. Het team gebruikte een aangepaste qRT-PCR-analysemethode om de nieuwe variant te kunnen opsporen. De onderzoekers ontdekten de nieuwe variant in verschillende monsters van meerdere soorten vliegende vossen, wat suggereert dat de variant reeds wijdverspreid zou kunnen zijn in de populaties en een duidelijk risico op overdraagbaarheid zou kunnen inhouden.

Geografisch wijder verspreid

Het onderzoek toonde ook aan dat de variant nu geografisch wijder verspreid is dan tot nu toe bekend was, en dat de variant nauwlettender in het oog moet worden gehouden om de richtsnoeren voor dierenverzorging te verbeteren en zo gevallen bij mensen te voorkomen.

De onderzoekers hopen nu dat een meer omvattend diagnostisch systeem kan worden ingevoerd om de verspreiding van de Hendra-virusvarianten te controleren, vooral wegens de dodelijkheid en het gebrek aan behandelingsmogelijkheden indien het virus op mensen zou overslaan.