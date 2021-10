Nieuwe studies: geen link tussen coronavaccin en miskramen, mogelijk betere bescherming bij combinatie van vaccins en geheugenproblemen bij ex-coronapatiënten

Ook deze week zijn weer een rist wetenschappelijke studies gepubliceerd naar de effecten van het coronavirus en van de coronavaccins. Zo tonen twee studies aan dat coronavaccins geen gevaar vormen voor de zwangerschap. Uit een recente studie in Frankrijk blijkt dat mensen die een combinatie kregen van twee verschillende vaccins tegen Covid-19 beter beschermd zijn, dan zij die twee keer een dosis van hetzelfde vaccin kregen. En Amerikaanse wetenschappers stelden vast dat patiënten die hersteld zijn van Covid-19 zes maanden later nog steeds kampen met cognitieve problemen.

Coronavaccins en zwangerschap

Twee studies in vooraanstaande medische tijdschriften leveren nieuwe bewijzen aan dat coronavaccins veilig zijn voor en tijdens de zwangerschap. De eerste studie, die woensdag werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine volgde bijna 18.500 zwangere vrouwen in Noorwegen. 4.500 van hen kregen een miskraam. Onderzoekers vonden geen verband tussen coronavaccins en het risico op een miskraam in het eerste trimester van de zwangerschap, ongeacht of de vaccins van Moderna, Pfizer/BioNTech of AstraZeneca waren. De vrouwen die een miskraam kregen, bleken bovendien 9 procent minder kans te hebben om gevaccineerd te zijn.

In de tweede studie, die donderdag werd gepubliceerd in The Lancet, volgden onderzoekers 107 vrouwen die zwanger werden terwijl ze deelnamen aan proeven met het AstraZeneca-vaccin in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. 72 van hen kregen het vaccin, anderen kregen een placebo. Het vaccin van AstraZeneca had geen effect op het risico op een miskraam, melden de wetenschappers.

“Het is belangrijk dat zwangere vrouwen worden gevaccineerd, omdat ze een hoger risico hebben op ziekenhuisopname en Covid-19-complicaties, en hun baby’s een hoger risico lopen om te vroeg geboren te worden,” melden de auteurs van de Noorse studie. “Ook is het waarschijnlijk dat vaccinatie tijdens de zwangerschap aan de pasgeborene bescherming biedt tegen een infectie met Covid-19 in de eerste maanden na de geboorte.”

Voordelen van combinatie meerdere vaccins

Werknemers in de gezondheidszorg in Frankrijk die een eerste injectie kregen van het AstraZeneca-vaccin en vervolgens een tweede dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin toonden een sterkere immuunrespons dan degenen die twee keer Pfizer kregen, zo blijkt uit een recente studie.

Van de combinatie van verschillende technologieën is bekend dat het de immuunrespons op andere virussen versterkt, en de huidige studie suggereert dat dit ook voor het coronavirus geldt. Zowel het vaccin van AstraZeneca als dat van Pfizer/BioNTech leren onze cellen een stukje eiwit aan te maken dat lijkt op de spike van het coronavirus en dat een immuunreactie op gang brengt. Maar beide vaccins doen dat op heel verschillende manieren.

Beide protocollen boden “veilige en efficiënte” bescherming, zegt Vincent Legros van de Université de Lyon in Frankrijk. Hij is co-auteur van de studie die gisteren in vakblad Nature werd gepubliceerd. Maar de combinatie een prik met AstraZeneca en een met Pfizer/BioNTech “gaf een nog betere bescherming” dan twee doses van Pfizer, ook tegen de deltavariant, aldus Legros. De combinatie van de twee technologieën leidde tot een antilichaamrespons van betere kwaliteit, met meer neutraliserende antilichamen die het virus kunnen blokkeren, en meer cellen die door het vaccin zijn “getraind” om het lichaam te kunnen verdedigen, stelt hij.

Cognitieve problemen bij ex-coronapatiënten

Een “aanzienlijk aantal” patiënten van middelbare leeftijd dat Covid-19 overleefde en voordien niet kampte met symptomen van dementie, worstelt meer dan een half jaar na de coronadiagnose nog steeds met cognitieve problemen, zo stelden onderzoekers vast.

De wetenschappers onderzochten 740 mensen tussen 38 en 59 jaar oud. Uit testen van hun denkvermogen bleek dat 20 procent van hen moeite had met het omzetten van kortetermijnherinneringen naar langetermijnherinneringen, 18 procent ondervond moeilijkheden om snel informatie te verwerken, en 16 procent had het moeilijk met cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor plannen, concentreren, onthouden van instructies en combineren van meerdere taken.

De testen vonden gemiddeld 7,6 maanden na de diagnose plaats. Ongeveer één op de vier patiënten had een verblijf in het ziekenhuis achter de rug, maar de meesten van hen waren niet ernstig ziek.

“We kunnen niet precies zeggen of de cognitieve problemen blijvend zijn, omdat we niet kunnen bepalen wanneer ze zijn begonnen,” zegt dokter Jacqueline Becker van de Icahn School of Medicine aan het Mount Sinai-ziekenhuis in New York City. Zij leidde mee de studie die vrijdag gepubliceerd werd in JAMA Network Open. “Maar we kunnen wel zeggen dat onze cohorte een hogere frequentie van cognitieve stoornissen had dan verwacht”, gezien het feit dat ze relatief jong en gezond waren, aldus Becker.

