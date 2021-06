Nieuwe studie: zo slaagde Britse variant erin om dominant te worden

Duitse onderzoe­kers vinden onzuiverhe­den in vaccin AstraZene­ca

27 mei Onderzoekers van de universiteit van Ulm hebben in het vaccin van fabrikant AstraZeneca onzuiverheden door eiwitten ontdekt. De vraag of de werkzaamheid van het vaccin daardoor beïnvloed wordt of dat er een verband is met nevenwerkingen kan nog niet beantwoord worden, zo melden de wetenschappers in een mededeling over de studie, die nog maar als preprint gepubliceerd werd. Verder onderzoek is nodig, klinkt het.