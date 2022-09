Nieuwe studie werpt licht op langdurig reukverlies na coronabesmetting

Coronacij­fers in de lift: zitten er nieuwe maatrege­len aan te komen?

Een pak mensen zit dezer dagen ziek thuis of is toch aan het werk, de zakdoek binnen handbereik, wegens constant gesnotter en gesnuit. Ondertussen is corona begonnen aan zijn voorspelde opmars. Wat is er aan de hand? “De cijfers zijn sinds een week flink aan het stijgen, maar ook de vaccinatiecampagne loopt volop”, probeert Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, gerust te stellen. Moeten we nieuwe maatregelen vrezen?

27 september