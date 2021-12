Nieuwe studie KU Leuven: “Negatieve sneltest voor bijeenkomst biedt geen garantie”

Wetenschappers van KU Leuven, UZ Leuven en imec waarschuwen dat iemand in de eerste twee dagen na een coronabesmetting al even besmettelijk kan zijn als in de periode erna én dat de helft van de antigeentesten in die vroege fase een vals-negatief resultaat geeft. Dat wil zeggen dat besmette personen het virus al vroeg na hun besmetting kunnen verspreiden, ook al hebben ze een negatieve sneltest afgelegd. De resultaten van de studie zijn verschenen als preprint en hebben nog geen peer review doorlopen.

Sneltesten worden aangeraden voor mensen die coronasymptomen vertonen of die zekerheid willen voor een bijeenkomst. Een antigeentest is minder gevoelig dan een PCR-test, maar er werd aangenomen dat de sneltesten toch redelijk betrouwbaar zijn in de periode waarin mensen het meest besmettelijk zijn. Die veronderstelling was gebaseerd op de data van PCR-testen met diepe neuswissers, die in een vroeg infectiestadium een lagere virale lading – en dus ook een lager risico om iemand anders te besmetten – aantoonden.

Een nieuwe studie van de KU Leuven spreekt die hypothese nu tegen.

PCR-testen versus antigeentesten



Een PCR-test is de klassieke en meest betrouwbare test om een coronabesmetting op te sporen. Daarbij wordt met een wisser een staal afgenomen in de neus of de keel. De test wordt naar een labo gestuurd en wordt daar geanalyseerd.



Antigeentesten meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen snel worden afgenomen en ook het resultaat is al bekend na ongeveer 15 minuten. Antigeentesten zijn minder betrouwbaar dan PCR-testen. Een positief resultaat is zeer betrouwbaar, maar een negatief resultaat sluit nooit volledig uit dat de geteste persoon toch besmet is.



De klassieke antigeentesten, ook wel sneltesten genoemd, worden enkel door medisch personeel, zoals apothekers, afgenomen. De antigeentesten die mensen bij zichzelf kunnen afnemen, worden zelftesten genoemd. In deze studie werd gebruikgemaakt van een sneltest, vergelijkbaar met de test die bij de apotheek wordt afgenomen.

Virale lading

Voor het eerst werd gebruikgemaakt van uitgeademde lucht van personen, in plaats van enkel de gekende neuswissers. De proefpersonen waren 58 hoogrisicocontacten. Elf van hen ontwikkelden een infectie. Gedurende twee weken werden dagelijks of tweemaal per dag een speekselstaal, een ademstaal en stalen met neuswissers afgenomen.

De onderzoekers vergeleken de virale lading in de verschillende soorten stalen. De eerste twee dagen na de besmetting resulteerde de helft van de snelle antigeentesten bij de proefpersonen in vals-negatieven. Vanaf dag drie bleken de resultaten van de antigeentest wel in lijn met die van de PCR-testen. De PCR-testen op basis van neuswissers lieten de eerste twee dagen nog een virale lading zien die laag start en in stijgende lijn gaat. De PCR-testen op basis van ademstalen toonden een virale lading die al sneller maximaal was, om daarna geleidelijk te dalen.

Die hoge uitgeademde virale lading is een eerste indicatie dat het virus meteen na een besmetting al gemakkelijk verder kan worden overgedragen.

“Sneltest geen garantie”

“We wisten al dat aerosolen een sleutelrol spelen in de verspreiding van het virus, vooral in slecht geventileerde ruimten waar veel mensen samenkomen. Nu hebben we ook ontdekt dat de virale lading in uitgeademde lucht al hoog is in een vroege fase van de besmetting, terwijl op dat moment de helft van de antigeentesten een verkeerd resultaat toont”, zegt professor Dr. Emmanuel André, klinisch microbioloog aan KU Leuven en UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie.

“Onze resultaten tonen aan dat een negatieve sneltest vlak voor een bijeenkomst geen garantie biedt dat je niemand kan besmetten, zeker niet als je pas recent aan het virus bent blootgesteld. Een sneltest is nog altijd beter dan geen test, maar een negatief resultaat kan wel een vals gevoel van veiligheid geven. Zeker in de eerste zeven dagen na een hoogrisicocontact kan een negatieve sneltest dus geen quarantaine vervangen”, aldus professor André.

Volledig scherm Professor Dr. Emmanuel André, klinisch microbioloog aan KU Leuven en aan UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie. © Photo News

