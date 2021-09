Nieuwe studie bewijst doeltreffendheid van chirurgische mondmaskers tegen verspreiding Covid-19: “Nagel aan doodskist van tegenargumenten”

De auteurs van een grootschalige studie naar het gebruik van chirurgische mondmaskers tegen de verspreiding van Covid-19 zeggen onomstotelijk bewijs te hebben dat die aanpak effectief is. Ze volgden meer dan 340.000 mensen verspreid over 600 gemeenschappen op het platteland van Bangladesh om de doeltreffendheid van mondmaskers te onderzoeken.

De studie wordt momenteel aan peerreview onderworpen door het wetenschappelijk tijdschrift Science, maar de auteurs gunden journalisten van The Washington Post al een vroegtijdige blik op de resultaten vanwege het potentiële belang ervan in wereldwijde debatten over de volksgezondheid.

De omvang van het project, dat in november van start ging en in april 2021 werd afgerond, is opmerkelijk. Ongeveer 178.000 dorpelingen uit Bangladesh bevonden zich in een interventiegroep en werden aangemoedigd mondmaskers te gebruiken. Nog eens 163.000 anderen maakten deel uit van een controlegroep, waar geen interventies werden gedaan.

Onder de groep volwassenen in de studie die werden aangemoedigd om mondmaskers te dragen, nam het gebruik van mondmaskers met 28,8 procent toe, schatten de onderzoekers. Bij deze groep stelden ze bij afname van bloedstalen een daling van het aantal symptomatische Covid-19-besmettingen vast van 9,3 procent. Covid-19-symptomen daalden met 11,9 procent.

Nagel aan doodskist

Dit betekent echter niet dat mondmaskers slechts voor 9,3 procent effectief zijn, benadrukt Jason Abaluck, econoom aan de universiteit van Yale en een van de hoofdonderzoekers van de studie. “Ik denk dat het een grote fout zou zijn om deze studie te lezen en te zeggen: ‘Oh, maskers kunnen slechts 10 procent van de symptomatische infecties voorkomen,’” zegt hij. “Het aantal zou waarschijnlijk vele malen hoger zijn als mondmaskers universeel zouden zijn.”

Volledig scherm Over de doeltreffendheid van stoffen mondmaskers is nog onvoldoende duidelijkheid, zeggen de auteurs. © Photo News

“Ik denk dat dit in principe een einde maakt aan elk wetenschappelijk debat over de vraag of maskers effectief kunnen zijn in de strijd tegen Covid-19 op niveau van de populatie”, stelt Abaluck. De bevindingen van de studie zijn volgens hem de “nagel aan de doodskist” van de argumenten tegen maskers.

Aanmoediging

De wetenschappers onderzochten ook hoe het dragen van mondmaskers onder de bevolking kan worden aangemoedigd en stelden daarbij vier cruciale interventies vast: het verstrekken van gratis maskers die van deur tot deur worden bezorgd; het aanbieden van informatie over de voordelen van maskers; het afdwingen van het dragen van maskers en het aanbevelen van de maskers door vertrouwde plaatselijke leiders.

Quote Ik zie geen reden waarom de interactie tussen het mondmasker en het virus anders zou zijn op het platteland van Bangladesh dan op het platteland van Kansas of in het stedelijke New York of San Francisco. Lawrence Gostin, O’Neill Institute for National and Global Health Law

Onafhankelijke experts reageren al positief op de omvang van de studie en op de overtuigende argumenten voor het dragen van mondmaskers. Volgens Megan L. Ranney, spoedarts en professor aan Brown University, toont de studie aan dat het dragen van mondmaskers zowel de dragers ervan als de gemeenschap beschermt, en dat mensen meer gemotiveerd zijn om een mondmasker te dragen als dit de sociale norm wordt.

Volledig scherm Mensen dragen mondmaskers tijdens een tempelbezoek in Dhaka, Bangladesh. © Photo News

Volgens Lawrence Gostin, faculteitsdirecteur van het O’Neill Institute for National and Global Health Law aan de universiteit van Georgetown, weerlegt de studie ook het “verderfelijke" idee dat mondmaskers enkel dienen voor individuele bescherming en hij pleit voor de invoering ervan op grote schaal. ““Ik zie geen reden waarom de interactie tussen het mondmasker en het virus anders zou zijn op het platteland van Bangladesh dan op het platteland van Kansas of in het stedelijke New York of San Francisco,” reageert hij. “De biologie is hetzelfde.”

En stoffen mondmaskers?

De studie beweert echter niet het laatste woord te hebben over mondmaskers. De auteurs stelden vast dat ook stoffen maskers leidden tot een terugval in de symptomen van Covid-19, maar ze kunnen op dit ogenblik niet uitsluiten dat stoffen maskers mogelijk slechts een klein effect hebben op symptomatische besmettingen en misschien zelfs helemaal geen. De resultaten “tonen niet noodzakelijk aan dat chirurgische mondmaskers veel beter zijn dan stoffen maskers, maar we vinden veel duidelijker bewijs voor de doeltreffendheid van chirurgische mondmaskers,” aldus Abaluck.

LEES OOK: