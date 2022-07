Nieuwe omikron-subvariant BA.5 raast door de VS en China

WHO: “Apenpokken nu geen 'noodsitua­tie van internatio­naal belang’”

De verspreiding van het apenpokkenvirus is op dit moment geen 'noodsituatie van internationaal belang', zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een verklaring. Hij baseert zich daarbij op het advies van een deelcommissie die donderdag bijeen kwam om zich over de kwestie te buigen. De status is het hoogste alarmniveau dat de WHO kan instellen.

26 juni