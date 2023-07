Nieuw kunstmatig hand laat gebruikers elke vinger nauwkeurig gebruiken na amputatie

Waarom is er zo’n taboe op lichaams­sap­pen zoals speeksel, zweet en urine? “Eeuwenlang gaven vrouwen zonder gêne elkaars baby's de borst”

Onze lichaamssappen spelen een cruciale rol in ons voortbestaan. Ze zijn olie en smeersel voor ons lichaam. En toch heerst er nog een groot taboe rond. “We kunnen niet zonder, maar we gaan er moeizaam mee om”, aldus historicus Ruben Verwaal (Erasmus MC). Volgens hem is het stigma volledig onterecht. Duik mee in de geschiedenis van urine, oorsmeer en moedermelk. “Ons lichaam is zo lek als een mandje: het zweet, spuugt, kakt, plast, bloedt en spuit.”