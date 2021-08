Niet gevaccineerd? Dan is risico op ziekenhuisopname dubbel zo hoog met deltavariant

“VS wil alle gevacci­neer­den na 8 maanden derde prik geven”

17 augustus De Amerikaanse regering van president Joe Biden is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona. De krant The New York Times meldt dat de VS al half september willen beginnen met het toedienen van de derde prik. Die moet extra bescherming bieden tegen de deltavariant van het virus. De krant baseert zich op gesprekken met regeringsfunctionarissen.