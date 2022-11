Neuropsychologische zorg voortaan terugbetaald voor patiënten met long Covid

Vanaf 1 december komt daar ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden namelijk aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis, bijvoorbeeld, kan vanaf volgende maand terugbetaald worden.

“Stap vooruit”

Minister Vandenbroucke spreekt van een “nieuwe stap vooruit in de zorg voor long Covid”. “We weten nog niet alles over de langdurige gevolgen van een Covid-infectie, maar dat betekent niet dat we mensen die reële klachten hebben niet kunnen helpen met zorg op maat. In die zin gaan we verder dan de wetenschap, want de symptomen zijn er wel degelijk.”