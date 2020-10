Neem je nu best ibuprofen of paracetamol bij mogelijke tekenen van Covid-19-infectie?

Steeds meer herbesmet­tin­gen met coronavi­rus: vaccinatie zal wellicht herhaald moeten worden

30 september Wie al eens met Covid-19 besmet is geweest, kan daarom nog niet gerust zijn: er duiken steeds meer gevallen van herbesmetting op die met labotesten zijn aangetoond. Wellicht vormen die slechts het topje van de ijsberg en moeten we dus onze hoop op groepsimmuniteit temperen. Volgens viroloog Johan Neyts is er geen reden tot paniek, maar het ziet er wel naar uit dat we, eens er een vaccin is, meerdere keren om een spuitje zullen moeten gaan.