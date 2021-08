Nederlandse onderzoekers laten stukje dood mensenhart opnieuw kloppen

Nederlandse onderzoekers van het Erasmus MC ziekenhuis in Rotterdam zijn erin geslaagd om menselijk hartweefsel opnieuw te laten kloppen in een laboratorium. Met de techniek, die nog bijna nergens anders wordt toegepast, hopen ze een nauwkeuriger beeld te krijgen van hoe cellen onderling communiceren en hoe hartfalen en hartritmestoornissen kunnen worden behandeld.

Het Translational Cardiothoracic Surgery Research Lab van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebruikt stukjes restweefsel van hartoperaties die normaal gesproken bij het afval zouden belanden. Het onderzoeksteam onder leiding van harttransplantatiechirurg Yannick Taverne heeft een systeem opgezet waarbij het weefsel met behulp van electrodes en een precieze hoeveelheid voedingsstoffen in het laboratorium opnieuw kan beginnen kloppen. “Ik vergelijk het met koken: het is een heel dunne balans van wat nodig is. Niet elk stukje hart start weer op, het proces moet heel secuur verlopen”, legt Taverne uit. “Het opstarten van zo’n klein stukje, buiten het lichaam om, dat weer gaat kloppen, dat is zo uniek. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.”

De onderzoekers gebruiken het hartweefsel om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de werking van de cellen en het genezen van bepaalde hartaandoeningen. Het inzetten van stukjes restweefsel zorgt er ook voor dat minder proefdieren nodig zijn, klinkt het. Op termijn wil het team ook nieuwe medicijnen testen op de stukjes ‘levend’ hart. Uiteindelijk hopen ze meer gepersonaliseerde behandelingen te kunnen ontwikkelen, door medicatie bijvoorbeeld eerst uit te testen op een stukje weefsel dat eerder bij een patiënt werd afgenomen. “Bij dit type aandoening is elke patiënt verschillend”, legt de hartchirurg uit. “Dit geeft ons de mogelijkheid om voor die ene patiënt dat medicijn daadwerkelijk te gaan testen en de juiste dosis te bepalen.”

In de toekomst zou de techniek ook gebruikt kunnen worden om een donorhart buiten het lichaam van de patiënt in de gaten te houden. Artsen zouden dan tijdens de transplantatie een stukje van het donorhart in een bioreactor in leven kunnen houden, om op die manier al vroeg tekenen van afstoting op te pikken, nog voor de patiënt klachten krijgt.

Hartritme

Het onderzoek van dokter Taverne richt zich voornamelijk op de koppeling tussen elektrische signalen van het hart en de daarop volgende samentrekking. Bij patiënten met hartfalen is die koppeling vaak verstoord. Met de nieuwe techniek is het makkelijker te meten hoe de samentrekking van het hart verloopt en hoe dit verandert bij bepaalde handelingen, zoals het hartweefsel sneller laten kloppen of het geven van minder zuurstof. Daarmee hopen de onderzoekers beter inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van hartritmestoornissen, en hopen zij mogelijke defecten op te sporen die hartfalen of hartritmestoornissen veroorzaken.

Volledig scherm Onderzoekers van het Erasmus MC ziekenhuis in Rotterdam zijn erin geslaagd stukjes menselijk hartweefsel in het laboratorium opnieuw te laten kloppen. © RTL NIEUWS