Naar schatting 5.000 kankers bleven dit jaar onopgemerkt

Topkine­sist Lieven Maesschal­ck toont de beste oefeningen voor kracht, lenigheid en fitheid in de stad

17 november Doordat de fitnesszalen al een tijdje gesloten zijn, zoeken veel Vlamingen hun toevluchtsoord in het bos om voldoende in beweging te blijven. Toch kan je net zo goed in openlucht sporten in de stad. “Trappen, banken, pleintjes of fit-o-meters: als je een beetje uitkijkt, vind je in de stad een hele fitnesszaal, gratis en voor niets,” zegt sportkinesist Lieven Maesschalck. Hij toont verschillende oefeningen om fitter, leniger én sterker te worden.