Na wereldprimeur van grote levende worm in hersenen van Australische vrouw: deze parasieten kropen ook al eens in het menselijke lichaam

Zelfs de neurochirurge schrok zich een hoedje toen ze zag dat er een lange levende worm aan haar pincet bengelde. Die had dr. Hari Priya Bandi net uit de hersenen van haar Australische patiënte gehaald. Wat nooit eerder gebeurd was. Wél werden in het verleden al andere onaangename gasten aangetroffen in het menselijke lichaam. Een overzicht van wetenschappelijk beschreven gevallen.

Kevers

Larven van kevers kunnen de mens binnendringen, zo bleek in 2016 bij een Chinees babymeisje van acht maanden met een onderontwikkeld immuunsysteem. Aanvankelijk dachten de artsen dat het om wormen in de stoelgang ging, maar nader onderzoek bracht aan het licht dat het larven van de tabakskever ('lasioderma serricorne’) waren. Mogelijk had het meisje eitjes van de kever ingeslikt na contact met modder of toen ze appelsienen at. Volgens de auteurs van de studie was de accidentele besmetting een primeur. Ze wezen ook op de gevaren ervan voor de gezondheid: “Dit kan leiden tot ernstige schade bij baby’s of oudere patiënten als belangrijke organen van het lichaam betrokken raken”.

Oogwormen

Een nieuwe primeur in 2018. Toen werden oogwormen aangetroffen bij een vrouw van 26 uit Oregon. Tot dan kwam die bepaalde soort alleen voor bij vee. De larven ervan worden verspreid door vliegjes die zich voeden met tranen van runderen. Het oog van de vrouw raakte ontstoken nadat ze was gaan paardrijden, ergens in Gold Beach in Oregon tussen veel vee. Ze ontdekte zelf de oorzaak toen ze eigenhandig een wormpje uit haar linkeroog haalde. Samen met artsen verwijderde ze daarna in totaal nog eens veertien wormpjes van nog geen centimeter lang uit haar oog. Het ging om ‘thelazia gulosa’. Hoofdauteur van de betreffende studie, Richard Bradbury, zei toen dat zo’n besmetting erg zeldzaam was en er geen reden tot ongerustheid was.

KIJK. Neurochirurge getuigt over worm van 8 centimeter in brein van vrouw

Ratlongwormen

De volwassen rondworm ‘angiostrongylus cantonensis’ leeft in de longslagaders van voornamelijk ratten en wordt daarom ratlongworm genoemd. Maar het zijn hun larven die een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de mens. Die larven kunnen slakken en garnalen besmetten, en zo ook accidenteel de mens als die ze doorslikt. Het bekendste geval is dat van de Australische rugbyspeler Sam Ballard die in 2018 op 29-jarige leeftijd stierf, acht jaar nadat hij een tuinslak had ingeslikt voor een domme weddenschap. Hij bleek geïnfecteerd te zijn met de ratlongworm. De besmetting leidde tot angiostrongyliasis, een ziekte waardoor hij verlamd raakte en in een rolstoel belandde.

Ook Graham McCumber (24) raakte besmet met de ratlongworm na het eten van boerenkool uit zijn tuin in Hawaï. Hij werd gehospitaliseerd, maar overleefde de infectie met de parasiet die vooral voorkomt in Zuid-Oost-Azië en de Pacifische eilanden. Een besmetting en de ziekte angiostrongyliasis kunnen vermeden worden door groenten grondig te checken op slakken en ze niet rauw te eten in gebieden waar de ratlongworm veel voorkomt. Slakken, krabben en garnalen kan je ook beter goed koken.

Maden

Voor reizigers naar tropische en subtropische gebieden is er een risico op besmetting met maden, wat leidt tot de ziekte myiasis. Zo klaagde een 32-jarige Amerikaanse vrouw begin vorig jaar over een zwelling in haar rechterooglid die al vier weken aanhield na haar bezoek aan het Amazonewoud. Artsen vonden de oorzaak en verwijderden drie horzels van bijna twee centimeter: één uit haar ooglid, één uit haar hals en één uit haar rechterbovenarm. De vrouw was in het regenwoud waarschijnlijk gebeten waardoor ze geïnfecteerd raakte.

Lintwormen

Bij een 50-jarige Brit van Chinese afkomst werd in 2012 een lintworm verwijderd uit zijn hersenen. De man kampte dan al vier jaar met hoofdpijn, toevallen, flashbacks en vreemde geuren. Bij de verwijdering bleek dat de lintworm zich een weg had gebaand van de ene kant van de hersenen van de Brit naar de andere. Het ging om de lintworm ‘spirometra erinaceieuropaei’, die doorgaans terug te vinden is bij amfibieën en schaaldieren in China. Daar had hij de parasiet waarschijnlijk opgedaan, door besmet vlees of water. “Mensen zijn een zeldzame en accidentele gastheer voor dit type worm”, zei expert Hayley Bennett destijds.

In 2015 ontdekten wetenschappers dat als lintwormen iets krijgen wat op kanker lijkt, dat bij de menselijke gastheer tot het ontwikkelen van tumoren kan leiden. Dat bleek uit biopsieën van longtumoren en lymfeklieren van een man van 41 die leed aan HIV. De onderzoekers vonden cellen die op kanker leken en die niet van een mens waren, maar van de ‘hymenolepis nana’, een veelvoorkomende soort lintworm. Peter Olson van het Natural History Museum in Londen werkte toen op dit geval en zei dat “zo’n zeldzame situatie alleen mogelijk is bij patiënten die zwaar immuungecompromitteerd zijn”.