Na Europese goedkeuring vaccin volgt nog extra controle door Sciensano: “Zeker zijn dat niemand rommel krijgt”

"De vaccins zullen in grote batches, in grote ladingen, worden gemaakt en geleverd. Uit iedere lading van duizenden tot tienduizenden vaccins zullen wij er steekproefsgewijs enkele uithalen om te controleren in ons laboratorium", legt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano, uit. "De producenten zullen ook controles hebben uitgevoerd en zeggen dat alles oké is, maar Sciensano dubbelcheckt dat als onafhankelijke instantie. Dat is de normale gang van zaken. In het labo onderzoeken we de kwaliteit van de vaccins. Zit er voldoende werkzame stof in? Is het zuiver? Is het veilig? Daarvoor zullen er onder meer proefdieren worden gebruikt, geen mensen." Hoe lang die allerlaatste controle duurt, kon professor Van Gucht gisteren niet zeggen. "Maar het zullen geen maanden zijn."