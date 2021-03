Mysterieuze hersenziekte stelt Canadese artsen voor raadsel

Canadese artsen maken zich zorgen over een nog onbekende hersenziekte die geheugenverlies, hallucinaties en spasmen veroorzaakt. Er zijn vooralsnog 43 patiënten gekend, die allemaal in dezelfde regio wonen.

Dokters in Canada onderzoeken al ruim een jaar een cluster van 43 gevallen in de regio Acadië, in de zuidoostelijke provincie New Brunswick. De patiënten lijden allemaal aan een nog onbekende neurologische ziekte, die symptomen heeft als geheugenverlies, hallucinaties en spieratrofie. Dat schrijft The Guardian.

De inwoners van de regio weten nog maar sinds vorige week van het bestaan van de ziekte, toen een memo uitlekte waarin het gezondheidsagentschap van de provincie aan artsen vroeg om alert te zijn voor symptomen die lijken op die van de zeldzame en dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob. Die wordt veroorzaakt door misvormde proteïnen, of prions.

Experts tasten in het duister over de oorzaak van de onbekende ziekte, maar benadrukken dat er nog geen reden tot paniek is. “We werken samen met verschillende groepen en experten, maar een duidelijke oorzaak konden we nog niet identificeren”, klinkt het in de memo.

Symptomen

Onder de symptomen zijn onder meer geheugenverlies, problemen met het zicht en spasmen, maar ondanks de gelijkenissen met Creutzfeldt-Jakob lijkt het niet om dezelfde ziekte te gaan. “We hebben geen bewijzen die suggereren dat het om een prion-ziekte gaan”, zegt hoofdonderzoeker dokter Alier Marrero.

Volgens Marrero klaagden de patiënten aanvankelijk over onverklaarbare pijn, spasmen en gedragsveranderingen, maar na 18 tot 36 maanden meldden de patiënten ook geheugenverlies, het verlies van spierkracht, kwijlen en klappertanden. Enkele patiënten kregen ook te maken met angstaanjagende hallucinaties, zoals het gevoel dat er insecten over hun huid kropen.

Eén van de verdachte gevallen werd opgetekend in 2015, in 2019 waren er 11 gevallen en in 2020 al 24. Vermoedelijk zijn er 5 mensen aan de ziekte overleden. Het gros van de patiënten leeft op het Acadische schiereiland, een dunbevolkt gebied in het noordoostelijke deel van de provincie, die nog geen 800.000 inwoners telt.

Onderzoekers bekijken onder meer of er een link is met eventuele natuurlijke oorzaken, zoals waterbronnen, planten en insecten in de regio.

