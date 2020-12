Muco-patiënte Birgit (36) moet door corona nog 2 jaar wachten op haar longtransplantatie, en ze is niet de enige: “Alleen levensreddende operaties gaan door”

Stamcel­trans­plan­ta­tie mislukt bij Jolien (21): “Ze is zo dapper, maar in februari is het de laatste kans”

4 oktober Jolien Rayen (21) uit Herentals kreeg afgelopen week een zoveelste opdoffer te verwerken. De vrouw lijdt aan een zeldzame bloedziekte en recent kreeg ze een noodzakelijke stamceltransplantie maar haar lichaam stootte intussen het donormateriaal af. Een tweede en laatste poging staat gepland in februari 2021 en dan is het erop of eronder. “Dit kraakt een mens, het is voor ons beiden heel zwaar maar gelukkig is Jolien een dappere vrouw”, zegt mama Kizi.