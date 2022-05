Mogen mondmaskers ook weg op trein en bus? Van Ranst: “Je neemt altijd een risico, maar dat was vroeger ook zo”

Voor de afschaffing van het mondmasker in een vliegtuig maakt Van Ranst zich minder zorgen. “Je kan in een vliegtuig de kwaliteit van de lucht goed monitoren, dat wordt ook gefilterd. Wanneer de epidemie op zijn retour is en dus ook minder mogelijk besmette mensen in een vliegtuig zitten, dan kan je overwegen om dat mondmasker af te schaffen. Je zit natuurlijk wel urenlang met dezelfde mensen in een cabine, maar er komt een moment dat je dat kan afschaffen. Je neemt wel altijd een risico, maar dat namen we vroeger ook.”