Mogen mondmaskers ook af op trein en bus? Van Ranst: “Je neemt altijd een risico, maar dat was vroeger ook zo”

In België is het dragen van een mondmasker vanaf twaalf jaar verplicht op het openbaar vervoer en dus op de trein, tram, bus en metro. Brussels Airlines valt echter niet in die categorie, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. Uiteraard “staat het passagiers en personeel vrij om wel nog een mondmasker te dragen”, mochten zij dat willen, aldus woordvoerder Kim Daenen. Brussels Airlines is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die het mondmasker in de ring gooit. Bij vluchten van Ryanair geldt de mondmaskerplicht nog steeds, maar bij vluchten van TUI fly van en naar België is het mondmasker niet langer verplicht, maar wel aangeraden, staat op de website te lezen.

Over het verdwijnen van de mondmaskers in het vliegtuig maakt Van Ranst zich niet echt zorgen. “Je kan in een vliegtuig de kwaliteit van de lucht goed monitoren, die wordt ook gefilterd. Wanneer de epidemie op zijn retour is en dus ook minder mogelijk besmette mensen in een vliegtuig zitten, dan kan je overwegen om dat mondmasker af te schaffen.” Dat vliegtuigpassagiers lange tijd dicht bij elkaar in een beperkte ruimte zitten, vormt dan wel nog steeds een risico, maar “nulrisico zal je nooit hebben", denkt Van Ranst. De viroloog denkt dan ook dit dit het goede moment is om een compromis te maken tussen veiligheid en comfort. “Je neemt altijd een risico, maar dat namen we vroeger ook.”