Moeten we niet voluit gaan voor éénprikstrategie? We vragen het aan Marc Van Ranst en Geert Molenberghs

De drie goedgekeurde vaccins geven na een eerste dosis al een minimale bescherming van 50 %, zo blijkt uit tests. “Er is gezondheidswinst te boeken door zoveel mogelijk mensen een eerste prik te geven”, zegt Marc Van Ranst. Hoe snel we in zo’n scenario dan groepsimmuniteit bereiken, is onmogelijk te voorspellen. “We kunnen de tijdwinst alleen maar berekenen als we precies weten wanneer de vaccins komen, en in welke hoeveelheden”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. En laat nu net daar het schoentje wringen in onze vaccinatiestrategie.