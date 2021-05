Moderna vraagt begin juni toelating voor toediening vaccin aan adolescenten

Pfizer moet Italiaan 500.000 euro nadat Parkinson­mid­del hem gokver­slaafd en hyperseksu­eel maakte

7 mei Pfizer is in Italië in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 euro aan een 60-jarige man. In de bijsluiter van een Pfizermedicijn stond aanvankelijk geen waarschuwing over twee mogelijke bijwerkingen. De zestiger slikte het middel jarenlang, ontwikkelde een hevige gokverslaving en kreeg last van hyperseksualiteit (overmatige seksuele drang). Het hof in Milaan deelde dezelfde mening van de rechtbank in eerste aanleg, en bevestigde de inhoud van het eerste vonnis.