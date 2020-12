Moderna verwacht Europese goedkeuring vaccin op 12 januari

Moderna is van plan om zijn contract met de Europese Unie voor 80 miljoen dosissen, plus een optie voor nog eens 80 miljoen in 2021, te kunnen nakomen, klinkt het.

In de EU blijft het voorlopig wachten op groen licht voor het eerste vaccin tegen Covid-19. Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) zou tegen ten laatste 29 december beslissen over de voorwaardelijke marktvergunning voor het kandidaat-vaccin van BioNTech en Pfizer. Op 12 januari zou dan de knoop worden doorgehakt over het vaccin van Moderna. Beide kandidaat-vaccins zijn ongeveer 95 procent doeltreffend om Covid-19 te voorkomen. De kandidaat-vaccins van AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica zouden in de loop van de eerste jaarhelft, of zelfs nog het eerste kwartaal, aan de beurt komen.