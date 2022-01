Moderna-vaccin krijgt volledige goedkeuring in VS

Het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Moderna heeft in de Verenigde Staten de volledige goedkeuring gekregen voor mensen vanaf 18 jaar. Dat melden de gezondheidsautoriteiten maandag. Tot nog toe beschikte het Moderna-vaccin over een noodgoedkeuring, die normaliter komt te vervallen wanneer de noodtoestand ophoudt.

Het vaccin van Moderna "voldoet aan de strenge normen" van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op het vlak van "veiligheid, werkzaamheid en productiekwaliteit die vereist zijn voor goedkeuring", aldus de FDA in een verklaring.

Daarmee is het vaccin van Moderna het tweede dat een volledige goedkeuring kreeg in de VS, na dat van Pfizer.

De FDA hoopt dat de volledige goedkeuring van het vaccin extra vertrouwen kan geven aan mensen om zich toch te laten vaccineren, zegt Janet Woodcock, topvrouw van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap, in een verklaring.

CEO Stéphane Bancel spreekt over een belangrijke stap voor Moderna, nu het vaccin het eerste product van het bedrijf is dat in de VS wordt goedgekeurd. Hij benadrukte nog dat het vaccin al aan tientallen miljoenen mensen wereldwijd is toegediend.

Het vaccin werd in de VS in december 2020 goedgekeurd via een noodgoedkeuring. Het is enkel beschikbaar voor mensen ouder dan 18 jaar.

De volledige goedkeuring geldt voor de eerste twee doses, die minimum een maand na elkaar mogen worden toegediend. Voor de boosterdosis geldt wel nog de noodgoedkeuring.

De FDA baseerde haar beslissing op de analyse van gegevens van klinische studies waarbij 15.000 mensen het vaccin kregen toegediend en 15.000 anderen een placebo.

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap vermeldt bij het vaccin wel het risico op myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Het risico is het grootst bij jonge mannen van 18 tot 24 jaar, binnen zeven dagen na de tweede injectie.

