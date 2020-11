Moderna-inenting is 100% effectief tegen ernstige variant van Covid-19: als België hierop intekent, zijn er vaccins voor iedereen

ENQUÊTE. Welke impact heeft de tweede lockdown op uw slaap?

12:28 Internationaal slaaponderzoek van de Vrije Universiteit Brussel wees al uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap. Er was sprake van een verdrievoudiging van het aantal slapeloosheidsklachten. Om na te gaan of deze tweede lockdown ook een effect heeft op onze slaap, starten de Brusselse wetenschappers nu een grootschalig vervolgonderzoek.