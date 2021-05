Migrainemiddel Aimovig terugbetaald vanaf 1 juni

Tielt-Winge/Eppegem Xenia (44) en tal van migrainepa­tiën­ten roepen overheid op om dure medicatie terug te betalen: “Net nu ik geen pijn meer voel, sturen ze me terug die hel in”

19 maart Tot 18 dagen per maand last hebben van hevige migraineaanvallen, terwijl het medicijn om dat te verhelpen niet wordt terugbetaald door ons land. Het is het lot van Xenia (44) uit Eppegem en Monique (55) uit Tielt-Winge. Zij hopen nu met een petitie de minister van Volksgezondheid te overhalen om hun laatste redmiddel opnieuw gratis te maken. “Want zonder dit medicijn lig ik drie tot vier dagen in bed en ben ik te ziek om buiten te komen.”