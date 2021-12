Microbioloog Herman Goossens legt uit waarom hij niet enthousiast is over vaccinatie 5- tot 12-jarigen

Experts over nieuwe maatrege­len: “Alsof het huis in brand staat en de brandweer zegt dat ze over drie weken komen blussen”

De maatregelen die het Overlegcomité gisteren invoerde zijn volgens statistici en zorgverstrekkers stappen in de goede richting. Alleen komen ze te laat en valt nog maar te bezien of ze, gezien de hete adem van de omikronvariant, de druk op de ziekenhuizen duurzaam kunnen temperen. Dat de afkoelingsperiode in het onderwijs niet vroeger komt en dat voetbalwedstrijden in de pro league met publiek kunnen doorgaan, zijn doornen in het oog van de experts. “Ja, de vierde golf lijkt zijn piek te hebben bereikt, maar er komt een vijfde golf. Meer nog: de komende jaren zullen we twee pieken per jaar krijgen.”

3 december