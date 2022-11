Meeste koppels met kinderwens weten het niet, maar met één test kan je je laten screenen op 1.200 erfelijke aandoeningen

Rapport: bewijs groeit dat microplas­tics in kleding mogelijk long- en darmaandoe­nin­gen veroorza­ken

Piepkleine plasticdeeltjes die loslaten van synthetische kleding zijn niet alleen slecht voor het milieu, er is ook steeds meer bewijs voor dat ze gezondheidsschade veroorzaken als mensen ze inademen of via hun mond binnenkrijgen. De Plastic Soup Foundation heeft honderden publicaties over de gezondheidsrisico's van microplastics geanalyseerd en samengevat in een rapport. "Maken kleren ons ziek?" is de titel daarvan.

