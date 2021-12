Meerdere Duitse kinderen per ongeluk ingeënt met niet-goedgekeurd vaccin

Viroloog Johan Neyts over omikron: “Een aantal elementen zijn wat bevreem­dend”

De omikronvariant blijkt volop in opmars en onze vaccinatiecentra draaien momenteel overuren. Wereldwijd is er wat paniek over deze nieuwe variant. Weten we nu al zeker hoe gevaarlijk die is? “We kennen de genetische code van omikron. Het staat al veraf van de oorspronkelijke Chinese variant”, zegt viroloog Johan Neyts van het Rega Instituut (KU Leuven) in ‘De Zevende Dag’.

19 december