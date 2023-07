“Meer twintigers en dertigers gebruiken dit in combinatie met harddrugs”: 3 experts over stijgend aantal incidenten met paracetamol

Hoe vaak mag je je badhand­doek hergebrui­ken voor het onhygië­nisch wordt?

Gooi jij na een douche je badhanddoek direct in de wasmand of droog je je er later nog een keertje mee af? Over het (her)gebruik van handdoeken lopen de meningen uiteen. Maar kan het nu effectief kwaad om je bandhanddoek meerdere keren te gebruiken? En is het een goed idee om je handdoek door te geven aan je partner of kind? Wij vroegen raad aan microbiologe Katrien Lagrou (KU Leuven).