Meer dan één keer besmet met Covid-19? Dan heb je meer kans op gezondheidsproblemen

"De effecten van een kwalitatie­ve slaap zijn nagenoeg eindeloos": kinesist legt uit hoe het juiste hoofdkus­sen je nachtrust bevordert

Ongeveer één derde van ons leven brengen we slapend door. Althans, wie geen slaapproblemen ondervindt en een aanzienlijk deel van die tijd ligt te woelen in bed. Je hoofdkussen blijkt een sleutelrol te spelen bij een kwalitatieve nachtrust. Maar veel geld hoef je daar volgens Laurens Habers, kinesist en medevennoot van Praktijk Corpus in Antwerpen, niet per se aan uit te geven. HLN Shop vroeg hem hoe je dan wel het beste hoofdkussen herkent.

